Observateur Pic du midi Tous Travaux

Le Pic du Midi de Bigorre est un sommet emblématique situé à 2877 mètres d'altitude. Ce qui rend ce lieu encore plus spécial est la présence de l'observatoire astronomique sur ses flancs. Cette situation privilégiée offre des conditions d'observation idéales, loin de la pollution lumineuse des zones urbaines. La fascination de l'astronomie : l'observatoire du Pic du Midi est un lieu qui attire tant les amateurs d'astronomie que les professionnels du secteur. Les visiteurs peuvent découvrir les secrets de l'univers grâce à des télescopes puissants et des guides experts. Des soirées d'observation sont organisées régulièrement, permettant ainsi aux visiteurs de contempler les étoiles, les planètes et les nébuleuses. Passer une nuit à l'observatoire est sans aucun doute une expérience unique. Les chambres disponibles au sommet vous permettent de rester sur place et de profiter de l'observation astronomique toute la nuit. Vous aurez la chance de vivre une immersion totale dans l'univers fascinant des étoiles et de vous émerveiller devant la voie lactée.

